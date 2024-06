Film Villeneuve'a z datą premiery. Czy chodzi o "Diunę 3"?

Studio Warner Bros. ujawniło datę premiery "filmu Denisa Villeneuve'a". I choć nie zdradzono jego tytułu, to po informacji zaczęto podejrzewać, że będzie to najprawdopodobniej kolejna część "Diuny", czyli "Mesjasz Diuny". Ma on być zwieńczeniem trylogii adaptacji Franka Herberta.