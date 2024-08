Blake Lively: drama. O co chodzi w aferze?

Ten piękny obrazek został jednak poważnie nadszarpnięty - wszystko przez film "It Ends With Us", który w mediach wzbudzał sporo emocji jeszcze przed premierą. Nie dość, że była to adaptacja bestsellerowej powieści Colleen Hoover, to w dodatku pierwszy poważniejszy projekt Blake Lively od kilku dobrych lat. W produkcji, w której na pierwszy plan został wysunięty problem przemocy domowej, 36-letnia aktorka wcieliła się w Lily Bloom, choć jest jednocześnie wymieniona również jako producentka "It Ends With Us". Reżyserem tytułu jest natomiast Justin Baldoni, odtwórca roli Ryle'a Kincaida i współzałożyciel firmy Wayfarer Studios odpowiadającej za produkcję filmowej adaptacji.



Pierwsze doniesienia na temat rzekomego konfliktu między Baldonim a Lively pojawiły się podczas trasy promującej "It Ends With Us". Nietrudno było zresztą zauważyć, że coś jest nie tak - odtwórcy głównych ról i osoby, które odgrywały przy projekcie istotne role, nie pozowały obok siebie na premierze i nie udzielały wspólnych wywiadów. Zauważono ponadto, że ani Lively, ani Hoover nie obserwują Baldoniego na Instagramie.



Pojawiło się sporo spekulacji na temat tego, dlaczego aktorka i reżyser mogą odczuwać do siebie pewną niechęć. W artykule w serwisie PageSix pojawiła się wypowiedź jednego ze źródeł platformy, które twierdziło, że Baldoni tworzył "niezwykle trudną" atmosferę na backstage'u. Doprowadziło to w końcu do eskalowania ogromnej niechęci do reżysera i ostatecznie wyszło na jaw, że nikt z obsady nie lubił z nim pracować. Oprócz tego portal TMZ dotarł również do informacji, że Baldoni miał stosować wobec Lively fat shaming - w jednej ze scen reżyser, który rzekomo ma problemy z plecami, musiał podnieść aktorkę. Aby uchronić się przed urazem, zapytał swojego trenera, ile waży Blake. Odtwórczyni Lily Bloom, która zaledwie kilka miesięcy wcześniej urodziła swoje czwarte dziecko, miała poczuć się tym faktem urażona.