Radę daje też wcielający się w główną rolę Kingley Ben-Adir. Doskonale odtwarza on tu styl bycia, sposób mówienia i zachowania scenicznego Boba Marleya. Dla jego kreacji warto po ten film sięgnąć. Choć przecież nie porwała ona widzów w czasie premiery kinowej "One Love". Na całym świecie produkcja zarobiła niecałe 180 mln dol. OK, przy budżecie rzędu 70 mln jest to wynik nawet nawet, bo tytuł strat nie przyniósł, a nawet coś tam zarobił. Wciąż jednak zebrana przez niego kwota nie jest zbyt imponująca. Wydawać by się przecież mogło, że tytułowy artysta cieszy się jednak większą popularności.



"Boba Marleya: One Love" najlepiej ogląda się oczywiście na wielkim ekranie, z dobrym, kinowym nagłośnieniem. To wciąż jednak film, który bardziej pasuje do streamingu. Będzie idealny do obejrzenia w leniwe popołudnie. Szczególnie dla fanów reggae. Jeśli jednak ta muzyka wam w duszy nie gra, zawsze możecie na SkyShowtime obejrzeć też "Wyfruniętych", którzy chwilę temu wlecieli na platformę. Pod koniec miesiąca do wymienionych dotychczas produkcji dołączy natomiast "Przesilenie zimowe". Nie, niech was ten tytuł nie zmyli. To najcieplejszy film tego roku (no, zeszłego, ale u nas swoją premierę miał 26 stycznia).