Najlepsze filmy bokserskie, które warto obejrzeć po "Creedzie"

"Do utraty sił" to opowieść o mistrzu boksu, który nagle traci wszystko. Teraz próbuje powrócić na szczyt - tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Nowy "Rocky" to to nie jest i filmowi daleko do najlepszych produkcji sygnowanych nazwiskiem Antoine'a Fuqua. Na szczęście robotę robi tu scenariusz. Kurt Sutter - twórca "Synów Anarchii" - zagęszcza atmosferę i historią trzyma nas za gardło od początku do samego końca. Jakby tego było mało, Jake Gyllenhaal wypuszcza z siebie bestię. No i ten soundtrack z miejsca wyląduje na waszej motywacyjnej playliście.



Film dostępny na Polsat Box Go.