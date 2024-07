To ostatni moment na zakup CANAL+ online z PKO BP Ekstraklasą w niższej cenie

CANAL+ online w ramach jednego serwisu agreguje treści od zewnętrznych partnerów, dlatego ofertę sportową można też rozszerzyć o Eleven Sports (10 zł miesięcznie), Netflix (jeszcze większa baza filmów i seriali) oraz HBO i MAX Standardowy (25 zł miesięcznie, mnóstwo filmów i seriali oraz dostęp do liniowych kanałów HBO). Platforma oferuje również dostęp do pakietu „CANAL+ SERIALE i FILMY”, czyli wszystkiego, co posiada pakiet „CANAL+” - z wyłączeniem sportu. Cena paczki nie zmieni się, wciąż będzie proponowana za 29 zł miesięcznie.



Podsumowując: obecną cenę pakietu „CANAL+” można zachować, wystarczy tylko aktywować go przed wejściem nowej oferty (czyli do 5 sierpnia włącznie) i kontynuować miesięczną subskrypcję. Cena dla osób, które już opłacają pakiet „CANAL+”, pozostanie więc bez zmian.



Warunkiem jest utrzymanie ciągłości miesięcznej subskrypcji.



