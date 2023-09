Netflix płacił więcej, a producenci i tak wybrali Amazona. Dlaczego nowy hit z Hemsworthem trafi do Prime Video?

Według serwisu Puck powody są dwa. Po pierwsze: Amazon gwarantuje większe prawdopodobieństwo trafienia filmu również do dystrybucji kinowej. Po drugie: podobno Netflix zażądał znaczących zmian w scenariuszu, co nie spodobało się twórcom.



"Crime 101" napisany jest w duchu uwielbianej "Gorączki" Michaela Manna - to opowieść kryminalna z kradzieżą klejnotów i kolumbijskim kartelem w tle. W produkcji ma dojść do pojedynku między detektywem a wprawionym złodziejem - póki co nie wiadomo, w którą postać wcieli się Hemsworth, a w którą Pascal. Reżyserem obrazu został Bart Layton.