Głośny serial fantasy powraca na Prime Video. Przed premierą Amazon przekazał fanom dobrą wiadomość

Widzieliśmy to wielokrotnie. Na Amazon Prime Video wjeżdża jakaś nowość, Polscy użytkownicy się na nią rzucają i wynoszą na pierwsze miejsce listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. Tyczy się to zarówno produkcji dopiero debiutujących, jak i tych powracających. W końcu przez ostatnie tygodnie czołówkę zestawienia okupował 2. sezon "Tego lata stałam się piękna".



Finał nowej odsłony przygód nastoletniej Belly zadebiutował na Amazon Prime Video już jakiś czas temu, więc serial powoli przechodzi na dalsze miejsca listy. Aktualnie znajduje się na trzeciej pozycji, a wyprzedzają go "Schronienie" na podstawie prozy Harlana Cobena i świetne "Wszystkie kwiaty Alice Hart". Na podium zestawienia zaraz dojdzie jednak do przetasowań, bo w przypadku "Koła czasu" na subksrybentów zadziała nie tylko efekt świeżynki, ale też fakt, że nie mówimy tu o pierwszym z brzegu serialu platformy.



