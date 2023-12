Taika Waititi kończy z wampirami. 6. sezon "Co robimy w ukryciu" będzie ostatni

Powód? Stacja nie poinformowała o oficjalnej przyczynie, ale najpewniej chodzi o niezadowalającą oglądalność. Mimo sympatii odbiorców, jaką powszechnie cieszy się ten tytuł, zainteresowanie nim konsekwentnie topniało. 5. sezon przyciągnął przed ekrany 275 tys. widzów na odcinek, za to poprzedni: po 356 tys. osób. Nie wiemy, co mówią dane ze streamingów, ale w ich kontekście również możemy zakładać tendencję spadkową.



Dokumentalizowana, komediowa produkcja skupia się na narcystycznym Nandorze, lubieżnym Laszlo, jego nieprzewidywalnej żonie, Nadji, oraz wampirze energetycznym - Colinie. W ich starym domostwie pomaga im człowiek i sługa Nandora, Guillermo. Bohaterowie opowiadają widzom o swojej wampirzej codzienności, mierząc się z różnymi - również nadnaturalnymi - trudami (nie)życia.



Nie znamy jeszcze daty premiery finałowego sezonu. "What We Do in the Shadows" to druga seria od FX/FXX, której zakończenie ogłoszono w ostatnim czasie. Po 14 sezonach finału doczekała się również animowana komedia szpiegowska - "Archer".



