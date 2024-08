Cristiano Ronaldo założył kanał na YouTube. I błyskawicznie pobił światowy rekord

Ten gargantuiczny wzrost podkreśla, jak ogromny jest wpływ Ronaldo również na młodszą publiczność, która dorastała w erze social mediów i tworzenia treści online. Jest to też sygnał, że 39-letnia supergwiazda sportu jest świadoma współczesnej ekonomii i siły internetowych twórców. Wykorzystuje ją zresztą, by konsekwentnie wzmacniać swoją markę.



Kanał ma z założenia dać fanom nową formę wglądu w życie piłkarza. Dostępne tam materiały będą dotyczyć nie tylko piłki nożnej, lecz także „rodziny, zdrowia, odżywiania, przygotowań, regeneracji, edukacji i biznesu”. To wieloaspektowe podejście, oferujące różnorodną gamę tematów wykraczających poza sportowy rdzeń, wydaje się najlepszym sposobem na zbudowanie gigantycznej publiczności.