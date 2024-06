Co obejrzeć w Prime Video? Oto 5 mocnych propozycji na weekend

"Wilk" zniknie z serwisu "Prime Video" już 17 czerwca, co oznacza, że to właściwie ostatni moment by obejrzeć produkcję z Georgem MacKayem i Lily-Rose Depp w rolach głównych. Fabuła skupia się na Jacobie, który wierzy, że jest wilkiem - i nie jest on jedyny w swoich przekonaniach. Chłopak trafia do ośrodka, w którym poznaje inne osoby leczone z tzw. dysforii gatunkowej, które wierzą, że są zwierzętami. Podczas gdy okazuje się, że terapia wcale na Jacoba nie działa, bohater poznaje dziewczynę, która wierzy, że jest kocicą. Pacjentów kliniki zaczyna łączyć tym samym niezwykła relacja.