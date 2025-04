Dokładnie 6 lat temu Marvel wypuścił swój najbardziej widowiskowy film. Potem było tylko gorzej

Czy "Koniec gry" jest jakościowo najlepszym filmem, jaki kiedykolwiek wydało na świat MCU? Prawdopodobnie nie, choć nie będę kłamał - gdybym miał tworzyć jakieś osobiste zestawienie filmów Marvela, ten na pewno by się w nim znalazł. Na pewno należy oddać "Endgame", że jest to tak rozbuchane i emocjonalne zakończenie, na jakie zasłużyli fani. To gigantyczne widowisko, które w swoim trzygodzinnym metrażu zawiera równie dużo spektakularnej akcji, co zwykłych, kinofilskich emocji, związanych z tym, że praktycznie wszystkich bohaterów obserwowaliśmy przez lata - czy to w osobistych, czy "avengersowych" filmach. To na naszych oczach kształtował się trudny bromance Iron Mana i Kapitana Ameryki, to my obserwowaliśmy, gdy ten pierwszy ewoluował z ekscentrycznego playboya w człowieka świadomego odpowiedzialności, jaka ciąży na nim i jego drużynie, czuliśmy ciepło w sercu na widok ojcowsko-synowskiej relacji Starka z Peterem Parkerem. Każdy z filmów o Avengersach to zresztą inna odmiana historii o rodzinie - niebiologicznej, różniącej się od siebie, skazanej na siebie, rozliczającej się z własnymi czynami i dziedzictwem, pełnej szczerych emocji.