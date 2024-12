W minionym roku Dawid Podsiadło wyruszył w trasę stadionową, podczas której działy się rzeczy niebywałe, które z pewnością przejdą do historii. Podczas dwóch koncertów w Chorzowie wystąpił łącznie przed rekordową liczbą 200 tys. osób, a na jednym z występów zdecydował się zadzwonić do Taco Hemingwaya, który tego samego dnia zagrał finałowy koncert w Warszawie na PGE Narodowym. Artyści zadzwonili do siebie "na kamerkach" (obraz był wyświetlany na żywo na telebimach) , co było dla fanów niemałym zaskoczeniem. Obaj pozdrowili siebie ze scen w dwóch różnych miastach i skierowali kamery na uczestników koncertu, by mogli do siebie pomachać. Czy do historii przejdzie również jego festiwal?