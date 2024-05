Reżyser "Piły" wyprodukuje adaptację horroru Stephena Kinga. Kiedy premiera?

"The Monkey" to opowiadanie autorstwa Stephena Kinga, które zostało opublikowane po raz pierwszy w 1980 r. jako część broszury w Gallery Magazine, a ostatecznie znalazło się w zbiorze opowiadań "Skeleton Crew". Jego fabuła skupia się na dwóch braciach bliźniakach, Halu i Billu, którzy na strychu w domu swojego dziadka znajdują małpkę. Okazuje się, że zabawka jest przeklęta i za każdym razem, gdy uderza w talerze, dochodzi do makabrycznych zbrodni i któryś z bliskich chłopców umiera. Bracia postanawiają wyrzucić małpkę i z biegiem czasu o niej zapominają. Po latach tajemnicze śmierci zaczynają się na nowo, a Hal i Bill będą musieli zjednoczyć się ponownie, by znaleźć sposób na ostateczne zniszczenie morderczej zabawki, zanim odbierze ona życie wszystkim, których kochają.