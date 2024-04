Denis Labryga zaprzecza słowom poszkodowanej i policji. Twierdzi, że w chwili wypadku miał mniej promili

Labryga nie pozostawił afery bez odpowiedzi. Na kanale FreakFightPolska na YouTubie pojawiło się oświadczenie zawodnika patogal - potwierdził on, że sytuacja wyniknęła z jego winy, ponieważ nie zachował szczególnej ostrożności, kiedy ruszył po pojawieniu się zielonej strzałki na skrzyżowaniu, podczas gdy w tym samym momencie zielone światło mieli również piesi.



Mężczyzna zaprzeczył natomiast, jakoby wydmuchał 0,5 promila alkoholu, choć taką informację przekazał sierż. szt. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Warszawa I (Śródmieście). "Było to 0,25, które było spadkowe, po 15 minutach w drugim badaniu wyszło, że mam 0,21, a po 15 minutach w trzecim badaniu 0,17" - stwierdził Denis Labryga. Zwrócił się on także do samej poszkodowanej, twierdząc, że ta oczernia go w mediach: