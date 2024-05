Disney+ i Max połączą siły. Platformy stworzą nowy, wspólny pakiet

W tym miejscu warto zaznaczyć, że nie dojdzie do całkowitego scalenia platform Disney+ i Max w jedną usługę. Ich współpraca zakłada, że aplikacje oraz oferowane treści poszczególnych serwisów pozostaną odrębnymi podmiotami, ale użytkownicy będą mogli za jednym zamacham wykupić dostęp do wszystkiego. Pakiet, o którym mowa, ma być mieszanką ogromnej liczby filmów, seriali, dokumentów i programów rozrywkowych (począwszy od stacji ABC oraz CNN, po DC czy Marvela). Obydwie firmy połączy siły również z Fox Corp, aby wprowadzić na rynek dodatkowy pakiet, obejmujący transmisje sportowe. Ma być on dostępny dla widzów ze Stanów Zjednoczonych już jesienią bieżącego roku. Widać, że w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie streamingowym, nawet najwięksi gracze muszą znaleźć sposób na to, aby jakoś się odnaleźć. Konsumenci coraz częściej szukają kompleksowych usług. Nic dziwnego, skoro ostatnimi czasy ciągle muszą akceptować nowe warunki oraz wzrost cen. Disney i Warner Bros. Discovery chcą zwiększyć zaangażowanie swoich użytkowników, a tym samym obniżyć współczynnik rezygnacji z ich ofert.



W osobnym komunikacie pojawiła się informacja o tym, że platforma Max planuje na jesień tego roku kolejną podwyżkę cen swoich abonamentów. To z pewnością nie spodoba się widzom. Najprawdopodobniej chętniej sięgną wtedy po pakiet oferujący dostęp do treści znajdujących się w dwóch, a nie w jednym serwisie.



