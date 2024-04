"Diuna 2" zarobiła gigantyczne pieniądze. Są wyniki

Na niekoniecznie satysfakcjonujący wynik pierwszej części "Diuny" wpływ miało kilka niesprzyjających czynników. Jej premierę wielokrotnie przesuwano z powodu pandemii koronawirusa. A kiedy już się pojawiła to w modelu hybrydowym - jednocześnie w kinach i na HBO Max. Przy budżecie 165 mln dol. zarobiła na całym świecie ponad 407,5 mln. Na szczęście okazało się to sumą wystarczającą, aby zamówiono kontynuację. W końcu narracja filmu dotarła tylko do połowy powieści Franka Herberta, pozostawiając widzów z niedosytem.



"Diuna 2" też szczęścia do swojej premiery nie miała. Trzeba było ją przecież przesuwać z powodu hollywoodzkich strajków. To zbyt duże przedsięwzięcie, aby pozwolić sobie, żeby aktorzy nie mogli go promować. Film trafił (już tylko) na ekrany kin pod koniec lutego tego roku. Z miejsca stał się hitem. Bardzo szybko przebił bowiem wynik najlepiej do tamtej pory zarabiającej produkcji 2024 r. - "Pszczelarza". A potem dalej przyciągał do kin coraz więcej i więcej widzów.