Strajk aktorów może opóźnić premierę "Diuny 2". Kiedy film trafi do kin?

Wiele wskazuje na to, że premiera drugiej części "Diuny" zostanie przesunięta ze względu na strajk SAG-AFTRA. Czyżby więc buntujący się aktorzy zaserwowali nam właśnie powrót do czasów pandemii, kiedy to notorycznie informowaliśmy o opóźnieniach kolejnych filmów? Wytwórnie stojące za produkcją właśnie tego chciałyby uniknąć.