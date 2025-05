Doda w opałach: chodzi o jej suplementy. Sprawa trafiła do prokuratury

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawa dotyczy Dody, która znalazła się na celowniku Głównego Inspektora Farmaceutycznego w związku z reklamowaniem suplementów diety. Piosenkarka zapewniała, że pomogły jej one w walce z przewlekłą chorobą autoimmunologiczną, na co środowisko ekspertów medycznych zareagowało oburzeniem.