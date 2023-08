Angus Cloud nie żyje. Gwiazdor "Euforii" miał zaledwie 25 lat

Angus Cloud zmarł w wieku 25 lat w Oakland w stanie Kalifornia. Urodzony 10 lipca 1998 roku aktor najbardziej znany był z występu w popularnym serialu HBO "Euforia", w którym wcielał się w Fezco O'Neilla. Co prawda wcześniej nie miał doświadczenia przed kamerą, ale rolą sympatycznego dilera udało mu się podbić serca widzów na całym świecie.



Po zdobyciu sławy za sprawą "Euforii" Angus Cloud występował również w filmach pełnometrażowych, jak "Młodość w North Hollywood" i "The Line". Ostatnio skończył również nagrywać swoje sceny do nadchodzącego thrillera Universalu od reżyserów "Krzyku 6" - Matta Bettinelliego-Olpina i Tylera Gilletta. W trakcie przedwcześnie zakończonej kariery zdarzało mu się dodatkowo pojawiać w teledyskach takich artystów i artystek jak Noah Cyrus, Juice WRLD, Becky G czy Karol G.



