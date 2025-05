Eurowizja 2025: wyniki 2. półfinału. Z kim będzie rywalizowała Steczkowska?

Podczas 2. półfinału zaprezentowali się reprezentanci 19 krajów, w tym trzech państw z wielkiej piątki. Do finału automatycznie przeszli zatem: Remember Monday z piosenką "What The Hell Just Happened?" (Wielka Brytania), Louane z piosenką "maman" (Francja) oraz Abor & Tynna z kawałkiem "Baller" (Niemcy). Kto oprócz nich zawalczy o kryształowy mikrofon? Kandydatami z 2. półfinału, którzy w sobotę wystąpią w St. Jakobshalle w Bazylei będą: