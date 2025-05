Czy Steczkowska ma szansę wygrać Eurowizję 2025? Oto faworyci bukmacherów

Z typów bukmacherów wynika, że reprezentantka Polski nie ma zbyt dużych szans na wygraną - według kursów na stronie STS Steczkowska jest typowana do zdobycia miejsc od 11. do 15., a następnie od 16. do 20. Polska artystka ma niestety najmniejsze szanse na znalezienie się na szczycie podium - kurs na miejsca od 1. do 2. wynosi aż 45.00, natomiast od 3. do 6. - już tylko 11.00.