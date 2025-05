Tegoroczna edycja odbywa się w szwajcarskiej Bazylei, albowiem zwycięzcą poprzedniej edycji był reprezentant tego kraju, Nemo. Szwajcaria jest po raz trzeci gospodarzem tego wydarzenia - po raz pierwszy było to po zwycięstwie Lys Asii w 1956 r., a za drugim razem dzięki wygranej Celine Dion w 1988 roku. Reprezentantka Polski, Justyna Steczkowska wystąpiła w I półfinale odbywającym się we wtorek, a jej występ zaowocował awansem do finału Konkursu Piosenki Eurowizji 2025.