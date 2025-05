Jeden z najlepszych seriali Prime Video może doczekać się nawet 6. sezonów. Tak twierdzi aktor

Nie powinno nas to dziwić. "Fallout" okazał się prawdziwym objawieniem. Na Rotten Tomatoes cieszy się aktualnie 94 proc. pozytywnych recenzji, co czyni go jedną z najlepiej ocenianych adaptacji gier wideo wszech czasów. W parze z krytykami, w serialu zakochali się użytkownicy Prime Video. Jest to przecież drugi najpopularniejszy (po "Władcy Pierścieni: Pierścieniach Władzy") serial oryginalny platformy. To się więc stać musiało i niedługo po premierze produkcji w kwietniu zeszłego roku Amazon zamówił jej 2. sezon.



Jeszcze trochę na te nowe odcinki będziemy musieli poczekać, bo zdjęcia do 2. sezonu "Fallouta" trzeba było w trakcie przerwać i dopiero przed chwilą - dokładnie w zeszłym tygodniu - udało się je skończyć. Choć nie są to oficjalne informacje, możemy założyć, że nawet po nadchodzącej odsłonie serialu jeszcze nieraz będziemy mogli powrócić do jego fantastycznego, postapokaliptycznego świata. Tak wynika z kontraktu jednego z aktorów.