Filip Chajzer planuje wydanie książki. "To będzie dość gruba historia"

Chodzi o to, żeby przestać się bać, żeby przestać być zakładnikiem swojego życia. Zakładnikiem toksycznego związku, zakładnikiem relacji z rodzicem, zakładnikiem zwyczajów, tradycji itd. Często nie podejmujemy ważnych decyzji w życiu, dlatego że np. boimy się tego, co powiedzą inni. Albo boimy się odejść z jednej pracy, choć czujemy, że to już nie jest nasze miejsce, po to, żeby spróbować gdzieś indziej. Po to, żeby znowu wyłożyć karty na stół. Tak sobie żyjemy i tkwimy w tym do emerytury, a drugiego życia nie będzie. Niestety. I o tym będzie ta książka. Każdy tak ma. Każdy jest niewolnikiem swojego życia na jakimś etapie. Im bardziej, tym gorzej. To będzie książka o tym, żeby przestać się bać. Bardzo motywująca

wyjaśnił.