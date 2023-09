Filip Chajzer kończy z TVN-em czy TVN z Chajzerem? Dziennikarz komentuje zwolnienie

Dalej Chajzer opowiedział o początkach swojej przygody z dziennikarstwem, wspominając przy okazji o swojej książce i ojcu. "Nie mogę być czyimś zakładnikiem we własnym życiu" - podsumował. I o tyle, o ile fani i fanki na Facebooku wyrażali swoje wsparcie wobec Chajzera, tak użytkownicy Twittera podeszli do zwolnienia byłego prowadzącego "Dzień Dobry TVN" dużo bardziej sceptycznie. Poddali oni pod wątpliwość fakt, czy to na pewno Filip Chajzer sam zwolnił się z pracy, czy może to on został z niej zwolniony. Okazało się, że kiedy dziennikarz ogłosił otwarcie swojej restauracji i prowadził rozmowy z Radiem ZET, był w tym czasie na urlopie zdrowotnym.