Kim jest tiktoker Fornal? Mateusz Fornalski został nowym uczestnikiem gali Prime MMA

Mateusz Fornalski to twórca internetowy urodzony w 1993 r. Jest przede wszystkim youtuberem i tiktokerem, który publikuje treści na kanale Fornal TV. Zadebiutował 25 czerwca 2018 r. filmem "Mecz: Żubry Lublin vs Przyjazna Ulica" i od tej pory zaczął nagrywać vlogi o tematyce rozrywkowej. Niedługo później na kanale pojawił się pierwszy film z testu jedzenia, czyli "Wielki test chipsów na ślepo" i to właśnie on zapoczątkował kulinarny content Fornala. Większa liczba wyświetleń zaowocowała kolejnymi produkcjami tego typu, w tym z serii "Fornal gotuje". Pierwszym materiałem, który zdobył większą popularność był "Challenge 1kilogramowy kapsalon vs Fornal TV" - został on odtworzony ponad 10 tys. razy.