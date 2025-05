2024 był rokiem horrorów. Znamy najbardziej dochodowe tytuły

Pełen obraz klaruje się dopiero wówczas, gdy uwzględnimy późniejsze przychody i kolejne etapy eksploatacji filmu. Tym bardziej, że wiele obrazów, które nie radzą sobie w kinie tak dobrze, później nadrabiają popularnością w streamingu.



Muszę podkreślić, że jakkolwiek tradycyjne wytwórnie, takie jak Disney, Warner Bros, Sony, Paramount czy Universal, opierają rentowność swoich premier na lukratywnych umowach z platformami w ramach tzw. okien pay two i pay three, serwisy takie jak Amazon MGM Studios czy Apple Original Films, które mocno inwestują w premiery kinowe, stosują niejawne i wewnętrzne metody oceny sukcesu filmu po jego zejściu z ekranów.



Według klasycznych wyliczeń zysków i strat (P&L) część z tych produkcji uchodziłaby zatem za porażki. W związku z tym Apple i Amazon zostały wykluczone z tegorocznego zestawienia „Deadline”. Cykl „Most Valuable Blockbuster” publikowany jest później niż inne podsumowania roku właśnie po to, by zebrać jak najbardziej rzetelne dane od sprawdzonych źródeł na temat hitów, klap oraz sukcesów niskobudżetowych i średniobudżetowych produkcji. To właśnie na tych ostatnich skupia się niniejsze zestawienie.