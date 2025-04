Tom Cruise zachwyca się nowym horrorem. Chce, żebyście obejrzeli go w kinach

Krytycy szybko się w krytykach zakochali, bo film cieszy się aktualnie 98 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Tego zresztą należało się spodziewać. Co prawda produkcja wyszła pod banerem wielkiego studia, ale jednak jest to w pełni autorski i odważny projekt Ryana Cooglera. Mówimy przecież o horrorze z kategorią wiekową R. Pomimo tego niszowego charakteru widzowie (relatywnie) tłumnie ruszyli na niego do kin. Kosztował ok. 90 mln dol., a po dwóch tygodniach wyświetlania zebrał w box offisie ponad 161 mln.