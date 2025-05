Mogliśmy dostać spin-off świetnego horroru komediowego. Sami-wiecie-kto go anulował

"Porąbani" z 2010 roku opowiadają historię dwójki kumpli, którzy wyjeżdżają do domku letniskowego w lesie. Upragnionego spokoju jednak nie znajdują, bo trafiają na grupkę studentów, którzy uznają ich za psychopatycznych morderców. Próba wyprowadzenia ich z błędu prowadzi do wielu krwawych (a jednocześnie zabawnych) splotów okoliczności.



Krytycy byli zachwyceni sposobem, w jaki "Porąbani" odwracają slasherowe klisze i bawią się konwencją krwawych horrorów. Zachwalali też slapstickowy humor i Alana Tudyka oraz Tylera Labine'a wcielających się w główne role. Dzięki temu film cieszy się 86 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Niestety nie stał się wielkim hitem, bo jego budżet wynosił 5 mln dol., a na całym świecie zarobił on niewiele więcej. Jednakże nawet jeśli okazał się wtopą, zyskał spore grono sympatyków i dzisiaj uznaje się go za kultowy.