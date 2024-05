Jeśli chodzi o najnowsze produkcje skupiające się na motywie płatnych zabójców, to właśnie „Hit Mana” znajduję tą najlepszą (sorry, panie Fincher, ale Linklater skuteczniej angażuje i dba o sprawienie widzowi pierwszoligowej radochy). Cóż to jest za miks! Oparty częściowo na faktach, udany komediowo-romantyczny thriller noir o najbardziej nieprawdopodobnym tajniaku świata. Nieźle.



Johnson to bohater absolutnie jedyny w swoim rodzaju - z jednej strony trochę podobny do nas, przeciętnych zjadaczy chleba. Z drugiej - unikalny talent. Człowiek, który odkrywa w sobie dziwny rodzaj siły, która w istocie pozwoli mu coś w sobie zmienić, wzniecić wewnętrzny płomień. I to mimo tego, że wcześniej niespecjalnie mu na tym zależało. Choć nie ma żadnego doświadczenia w egzekwowaniu prawa, jest bardzo naturalny w nowych wcieleniach - posila się swoją bystrością, inspiruje całą masą dzieł kultury popularnej, potrafi podporządkować się wyobrażonemu sposobowi myślenia nieistniejących osób. A przy tym wszystkim podkreśla, że współczesny obraz płatnego i skutecznego zabójcy, który od lat jest pielęgnowany przez kino i telewizję, to w gruncie rzeczy fikcja. Tacy zabójcy nie istnieją, to mit, a ludzie, którzy chcą ich zatrudnić, to najzwyczajniejsze, przeciętne persony - ot, chcą po prostu pozbyć się trudnego małżonka czy konkurenta. Wydaje im się, że to bardzo proste i zapewnią sobie w ten sposób alibi. Rzecz jasna, wcale tak nie jest.



Powell jest w tej roli niesamowity - daje prawdziwy spektakl, nieustannie zmieniając wizerunek: wygląd, ale i sposób wysławianie się, charakterystyczne gesty, niuanse mimiki twarzy. Sposób, w jaki wykorzystuje do tego swoje ciało, przypomina najlepsze występy młodszych wersji współczesnych hollywoodzkich szych. To wszystko sprawia, że z niecierpliwością wyczekuje się kolejnych metamorfoz, którymi nie sposób się nie zachwycać. Gary Powella jest też - podobnie jak wszyscy inni bohaterowie, rownież ci dalszego planu - szalenie charyzmatyczny; emanuje dziwnym połączeniem szczerości ze zgrywą. A gdy w pewnym momencie styka się z kontrapunktem w postaci Maddy, czyli Adrii Arjony, buduje kolejny walor: prawdziwą ekranową chemię.



W tej niebywale przyjemnej i - myślę, że to dobre słowo - najseksowniejszej filmowej opowieści tego roku, kryją się również nieśmiałe aspekty filozoficzne. Obraz kilkakrotnie wspina się na metapoziom, tu komentując bardziej figlarną formę aktorstwa, tam bawiąc się faktem, że aktor napisał scenariusz filmu o wolności i niebezpieczeństwach związanych z udawaniem kogoś innego, a gdzie indziej dotykając tematu id i ego, których odzwierciedleniem są przecież Ron/Gary.



Czytaj więcej o filmowych nowościach w Spider's Web: