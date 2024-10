Ten film dopiero wszedł do polskich kin. Na świecie już okazał się taką klapą, że zaraz trafi na VOD

Najpierw był "Horyzont. Rozdział 1". Rozochocony sukcesem "Yellowstone" Kevin Costner pomyślał, że to dobry czas, aby zrealizować wymarzony projekt, który chodził mu po głowie od wielu dekad. Realizacja dwóch pierwszych części westernowej sagi kosztowała łącznie 100 mln dol., z czego z własnej kieszeni aktora i pomysłodawcy poszło jakieś 38 mln. Pieniądze zostały wyrzucone w błoto. Film został zmiażdżony przez krytyków i na całym świecie zarobił niecałe 40 mln.



Kilka miesięcy po "Horyzoncie. Rozdziale 1" dostaliśmy kolejny projekt sfinansowany z kieszeni samego twórcy. Różnica jest taka, że "Megalopolis" w całości zostało sfinansowane przez Francisa Forda Coppolę. Jego wymarzony projekt, który również chodził za nim od wielu dekad, kosztował go 120 mln. Na światowe ekrany film wszedł pod koniec września. I jak na razie praktycznie nikt nie chce go oglądać.