Gdzie obejrzeć film „Święto ognia” online? Pełna lista serwisów VOD

Tytuł wyróżnia się przede wszystkim znaną i lubianą w naszym rodzimym kraju obsadą aktorską. Na ekranie można oglądać m.in. Katarzynę Herman, Kingę Preis czy Tomasza Sapryka. Widzowie mają także okazję na zapoznanie się z aktorskimi występami mniej znanych twarzy. Przykładowo, główną rolę Nastki odgrywa Paulina Pytlak, która jak do tej pory nie pojawiała się filmowym planie często. Nie jest to oczywiście jakikolwiek zarzut, ponieważ aktorka pasuje idealnie do opowieści o marzeniach młodej kobiety, której życiowa sytuacja znacznie utrudnia ich spełnienie.