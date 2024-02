Prequel kultowej polskiej komedii podbija kina. Już drugi tydzień nie ma na niego mocnych

Popularność polskich filmów przerwała swego czasu pandemia. Po niej bywało już różnie. Teraz sytuacja zdaje się wracać do normy. W końcu już jakiś czas temu rekordową publiczność w kinach zebrała "Akademia pana Kleksa". Do tej pory wybrało się na nią niemal 3 mln widzów, co nie udało się żadnej rodzimej produkcji od 2020 r. Do takiego wyniku "Samym swoim: Początkowi" bardzo daleko, ale tytuł ten już teraz może pochwalić się niemałym sukcesem.



"Sami swoi: Początek" przedstawiają losy dobrze nam znanych Kargula i Pawlaka przed przesiedleniem z Kresów na Ziemie Odzyskane. Stojący za kamerą Artur Żmijewski chętnie nawiązuje do oryginalnej trylogii, a wcielający się w główne role aktorzy za wszelką cenę próbują oddać sprawiedliwość kultowym bohaterom. Może się to wydawać odgrzewanym kotletem, ale widzom smakuje wyjątkowo dobrze.



