Finał sprawy Gimpera. Po 8 latach youtuber został uniewinniony

Wszystko zaczęło się od festiwalu Youcon, który miał miejsce w styczniu 2015 roku. Na wydarzeniu, gdzie fani mogli spotkać się i porozmawiać ze swoimi ulubionymi twórcami, odbywał się wówczas panel dyskusyjny, w którym wzięli udział m.in. Gimper i Ator. Podczas trwania rozmowy jeden z uczestników próbował zaznaczyć na nim swoją obecność, nie dając dojść do głosu innym. Doprowadziło to do tego, że chłopiec stał się nie tylko memem, ale również obiektem kpin w internecie. Nadano mu przezwisko "gruby z Youconu". Po tym wydarzeniu widzowie Gimpera mieli tworzyć przeróbki filmów z wizerunkiem chłopca, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem wspomnianego Atora. Skutek jego interwencji był jednak taki, że on sam stał zaczął doświadczać ataków ze strony youtubera i przypadkowych ludzi na ulicy. O pozwaniu Gimpera przez Atora, który miał być nękany w rzeczywistości i wirtualnym życiu, pisaliśmy już w 2022 roku, bo właśnie wtedy pod koniec września Tomasz Działowy został uniewinniony przez sąd po raz pierwszy. Teraz wiadomo już, że sprawa doczekała się finału.