Najnowszy film o Godzilli wylądował w Max

Kilka tygodni temu do serwisu Netflix trafił inny film o Godzilli, czyli „Godzilla Minus One”. To dzieło Takashi Yamazakiego bliższe jest wschodniemu przedstawieniu potwora i mniej skupia się na walce i niszczeniu architektury, a bardziej na tym, z czym ten wielki potwór był kojarzony, a więc z traumą wojenną.



