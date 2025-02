Tak wyglądałyby Wredne dziewczyny, gdyby były horrorem. Ten film wejdzie wam pod skórę

Polski dystrybutor na wyrost porównuje "Grafted" do "Substancji". Debiut Sashy Rainbow jest znacznie skromniejszy i ma zdecydowanie mniejsze ambicje. Nie porywa się zamaszyście na kolejne tematy, ani nie popisuje realizacyjną elokwencją. Choć, oczywiście, podobnie jak dzieło Coralie Fargeat, w swym duchu okazuje się feministycznym body horrorem, w którym obsesja na punkcie piękna prowadzi do rozpadu ciała. Dużo bardziej skupia się jednak na gatunkowej frajdzie.



Podczas gdy u nas "Grafted" wchodzi do kin, w Stanach Zjednoczonych już od jakiegoś czasu można go oglądać na Shudderze. W ogóle mnie nie dziwi, że niedostępna u nas platforma w zeszłym roku rzuciła się na prawa do tego filmu. Wygląda on tak, jak mnóstwo oryginalnych horrorów serwisu. Dzieli z nimi B-klasowy vibe i zamiłowanie do gatunkowych redefinicji. Poszukując własnej tożsamości, lubi zmierzać w niespodziewanych kierunkach. Dlatego właśnie zaczyna się niczym coming of age movie. Wiele lat po tragicznej śmierci ojca Wei wylatuje z Chin na studia do Nowej Zelandii. Na miejscu zamieszkuje u ciotki, której córka należy do kliki wrednych dziewczyn.