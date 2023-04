Fani "Gwiezdnych wojen", otwierajcie szampana. Nowy film o Rey wcale nie musi być o Rey

Dołącz do Disney+ i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Z okazji Star Wars Celebration Disney pokazał zwiastun wyczekiwanej "Ahsoki" i zapowiedział trzy filmy, które - i tu zaskoczenie - trylogią nie będą. Dostaniemy produkcję przedstawiającą początki Zakonu Jedi, pełnometrażowy finał Mandoverse ("The Mandalorian", "Księga Boby Fetta", czy właśnie "Ahsoka") i sequel epizodu IX. Ten ostatni projekt wywołał niemałe kontrowersje, bo ma rozgrywać się 15 lat po wydarzeniach przedstawionych w "Skywalker. Odrodzenie", a co za tym idzie powróci w nim grana przez Daisy Ridley Rey, która zajmie się odbudową Zakonu Jedi.



O ile Daisy Ridley już wielokrotnie zapewniała, że chętnie wróciłaby do świata "Gwiezdnych wojen", fani niekoniecznie chcieliby ją oglądać. W końcu Rey stała się twarzą bylejakości trylogii sequeli - wszystkich jej dziur scenariuszowych i absurdów fabularnych. Jak się jednak okazuje, istnieje szansa, że w nadchodzącym filmie nie spędzimy z nią dużo czasu.