Filmowa profesor Sprout martwi się o dorosłych fanów Harry'ego Pottera. Twierdzi, że to seria dla dzieci

Kto nie chciałby wydawać swoich dorosłych pieniędzy na wizytę w studiu Warner Bros. lub obejrzeć spektaklu "Harry Potter and the Cursed Child" w londyńskim The Palace Theatre? Jestem pewna, że każdy, kto wychował się na kultowej serii autorstwa J.K. Rowling, z przyjemnością zobaczy kulisy magicznego świata i wyda na to każde pieniądze. Fascynację czarodziejskim cyklem sprytnie podchwyciła zresztą platforma Max, która zapowiedziała serial na oparty o książki i filmy. Czy to źle? Miriam Margolyes twierdzi, że tak.