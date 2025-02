Gwiazdor popularnej komedii potraktował reżysera jak śmiecia. Robi sequel bez jego udziału

Pamiętacie jeszcze "Hitcha" z 2005 roku? To ta komedia romantyczna, w której Will Smith wciela się w randkowego coucha. Pomaga on mężczyznom w zdobywaniu kobiet ich marzeń. Sam jednak pewnego dnia zakochuje się w pewnej redaktorce. Wtedy jego umiejętności zostają wystawione na próbę. Jak to w gatunku już bywa, nie brakuje ani śmiechów, ani wzruszeń. Połączono je nawet całkiem zgrabnie, bo produkcja spotkała się z całkiem entuzjastycznym przyjęciem przez krytyków (68 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), a widzowie chętnie kupowali na nią bilety do kina. Przy budżecie w wysokości 70 mln dol. na całym świecie zarobiła ponad 371,5 mln.



Pomimo sukcesów i wciąż nieblednącej gwiazdy Willa Smitha, "Hitch" nie doczekał się sequela. To jednak nie tak, że się o nim nie mówiło. Były nawet na niego pewne plany. Jak sam reżyser Andy Tennant przyznaje w najnowszym wywiadzie, miał on pomysł na kontynuacje i przedstawił go wytwórni. Nigdy jednak nie udało się go zrealizować. Teraz po 20 latach od premiery pierwszej części podobno trwają pracę nad dwójką. Ale już z innym twórcą za sterami.