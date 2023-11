O co chodzi z modą na hobby horsing? Zabawa z głową konia na kiju to hit sezonu

Hobby horse to nic innego jak pluszowe głowy koni umieszczone na drewnianych lub plastikowych kijkach. Warto podkreślić, że dla maluchów będzie to zwykła zabawka, z którą będą biegać po podwórku, natomiast dla nieco starszych dzieciaków głowa konia na kiju jest czymś więcej. Mianowicie: sportem, który nazywają hobby horsingiem. Polega on właśnie na jeździe na takim właśnie "koniu" - największą popularność zyskał póki co w krajach północnych, m.in. w Finlandii. To właśnie tam w tym roku odbyły się po raz 10. mistrzostwa w jeździe na udawanym koniu.



