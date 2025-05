To zawsze trochę przerażające, bo czujesz się nagi, kiedy nie masz dialogów, za którymi możesz się schować. Zaczynasz się zastanawiać – „czy to wystarczy?”, „czy widz polubi Murderbota?”. Bo z początku ten bohater jest jak tabula rasa, czysta karta. Nie wyraża emocji, jego twarz jest oszczędna, prawie nic nie mówi. Ale to pasuje do tej postaci, bo jego minimalizm zestawiony jest z w wewnętrznym monologiem, który jest dużo żywszy. Ale tak, początki były dla mnie bardzo trudno, bo musiałem zaufać, że „mało” znaczy „właściwie”. To wymagało przestawienia się na zupełnie inną grę aktorską.