Jeśli płakaliście na The Last of Us, to dzisiaj też szykujcie chusteczki

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Druga odsłona serialowego "The Last of Us" ma za sobą dość sporo emocjonalnych momentów, pożegnanie z kluczową postacią i wprowadzenie kilku nowych. Twórcy podjęli jednak decyzję, że zanim dojdzie do wielkiego finału, pozwolą spędzić widzom jeszcze chwilę czasu z Joelem i Ellie, a przy okazji ostatecznie przeciąć rozważania co do tego, co wydarzyło się między dwójką bohaterów.