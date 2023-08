"Idol" niewystarczająco dobry dla HBO. Stacja kasuje serial po pierwszym sezonie

Kontrowersje wokół "Idola" zaczęły się jeszcze na etapie produkcji, kiedy to projekt opuściła Amy Seimtz. Nie mogła bowiem dogadać się z producentem i gwiazdą serialu The Weekndem. Jej miejsce zajął twórca "Euforii" Sam Levinson, przez co zdjęcia się wydłużyły ze względu na potrzebne dokrętki. I wtedy pojawił się ten nieszczęsny artykuł w "Rolling Stone". Wynikało z niego, że tytuł stał się dokładnie tym, co miał w swych założeniach krytykować.