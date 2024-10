Netflix: co obejrzeć w długi weekend? Wybieramy TOP 5 najciekawszych nowości

Lucy zawsze zastanawiała się, jaka była jej zmarła siostra. Dzięki podróży w czasie do 2003 r. ma szansę się z nią zaprzyjaźnić i ocalić ją przed mordercą. Czy może zrobić to bez rujnowania swojej przyszłości? Klasyczne zagadnienia opowieści o wędrujących przez czasoprzestrzeń jednostkach! Nowy horror sci-fi napisany m.in. przez Michaela Kennedy’ego (udany slasher „Piękna i rzeźnik”) to dobry wybór na halloweenowy seans.