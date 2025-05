To ona może zagrać Joannę d'Arc. Gwiazda The Last of Us to świetny wybór

22-letnia angielska aktorka jest na językach ludzi z całego świata, i to od dłuższego czasu. Po raz pierwszy świat mocniej o niej usłyszał, gdy zagrała Lyannę Mormont w "Grze o tron". Na swoim koncie ma kreacje w takich produkcjach jak "Fatalna czarownica", "Catherine zwana Birdy", "Niezłomni", jednak to rola Ellie w serialowej adaptacji gry "The Last of Us" przyniosła jej najwięcej sławy. Od momentu obsadzenia jej w tej roli Ramsey niejednokrotnie spotykała się z hejtem czy niewybrednymi komentarzami na swój temat.