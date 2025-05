Thunderbolts: kim jest ten cały Bob? Filmowa wersja postaci różni się od oryginalnej

Pierwotnie postać została wprowadzona do uniwersum Marvela w 2000 r.; później ujawniono, że działała w ukryciu od dekad, walcząc u boku największych herosów. Po pierwszym pojawieniu się Voida, Sentry poprosił Doktora Strange’a i Mr. Fantastica o pomoc w usunięciu wspomnień o nim - nawet z własnego umysłu. I choć Marvel Studios sięgnęło już po podobny zabieg (np. w „Spider-Man: No Way Home”), tym razem zrezygnowano z tak radykalnego ruchu. Bob zostaje wprowadzony dopiero na początku swojej drogi - jego przemiana pozostaje okryta tajemnicą, a sam bohater decyduje się na mniej skrajną strategię walki ze swoimi alter ego.



Finał „Thunderbolts” pokazuje nam próbę wyrwania Boba spod wpływu Voida, metafory depresji - akcja toczy się w sferze odzwierciedlającej jego własny umysł. Po zwycięstwie, gdy ofiary Voida powracają do świata materialnego bez szwanku, Valentina ogłasza, że Thunderbolts to Nowi Avengers - a Bob jest jednym z nich. W scenie po napisach widzimy, że Nowi Avengers oswajają się ze swoją nową rolą i estetyką. Bob - przefarbowany na blond - trzyma się na uboczu. Gdy sugeruje się, by wyniósł Red Guardiana w kosmos, uprzejmie odmawia - wyjaśniając, że moc Sentry’ego nie może zostać przywołana bez ryzyka, że wówczas powróci również Void.



A zatem mimo tego, że Bob należy do nowej drużyny superbohaterów, musi nieustannie tłumić swoje moce, by nie dopuścić do ponownego przejęcia kontroli przez Voida. Sentry wciąż w nim tkwi - gotów ujawnić się, gdy sytuacja będzie naprawdę dramatyczna. Zapewne wkrótce zobaczymy to na wielkich ekranach; choć na razie pozostaje bierny, trudno oczekiwać, że tak pozostanie (przypomnę, że Lewis Pullman został już ogłoszony jako członek obsady „Avengers: Doomsday”. Urocze, że Thunderbolts objęli go opieką, świadomi zagrożenia, jakie niesie jego niestabilność.



