Sceny z tego filmu królują na rolkach i tiktokach. W końcu obejrzałem go w całości i jest genialny

Niezbyt częsty to przypadek, żeby sztukę teatralną oraz bazujący na niej scenariusz filmu był pisany przez tę samą osobę. Tak było w przypadku Aarona Sorkina, któremu amerykańskie kino zawdzięcza m.in. "The 60", "Prezydenckiego pokera", "Newsroom", a także scenariusze do "The Social Network", "Moneyball" czy "Wojny Charliego Wilsona". Co prawda nie doczekał się on nominacji do Oscara za "Ludzi honoru" (te przyznano za najlepszy film, dźwięk, montaż i drugoplanową rolę męską), ale przyznać trzeba, że mistrzowsko równoważy ciężkość historii z jej, zaskakująco częstymi, komediowymi elementami. Mamy tu do czynienia z obrazem intensywnego planowania sądowych strategii, nieraz długich dialogów pomiędzy świetnie napisanymi postaciami na obu planach, nieodzowny w filmach z tego gatunku patos, buzujące napięcie rozładowywane poprzez błyskotliwe, komediowe momenty. Jednak nawet najlepszy scenariusz nie wybrzmi właściwie, gdy aktorzy go nie przeleją na własny warsztat.