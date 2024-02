Jonathan Majors z nowymi zarzutami. Kariera gwiazdy Marvela wisi na włosku

W raporcie New York Timesa zawarto aż 20 wywiadów z osobami, które twierdzą, że usposobienie Majorsa jest, mówiąc delikatnie, bardzo zmienne. Konfrontacje aktora ze współpracowniczkami na planie doprowadziły do złożenia przez nie oficjalnej skargi. W głównej mierze artykuł skupia się jednak na relacjach Emmy Duncan i Maury Hooper, które twierdzą, że spotykały się z aktorem w latach 2013-2019. Duncan twierdzi, że Jonathan Majors znęcał się nad nią zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Hooper zarzuca mu opresję emocjonalną.



Zgodnie z raportem, obie kobiety opisały Majorsa jako "kontrolującą, groźną postać, która odizolowała je od przyjaciół i kariery". Na ten temat wypowiedziała się już prawniczka aktora - Priya Chaudhry. Na łamach New York Times stwierdziła, że relacje jej klienta z obiema kobietami były „toksyczne” a sam Majors „mówił bolesne rzeczy”. Zaprzeczyła jednak, że dochodziło do jakichkolwiek aktów przemocy. Aktor miał nawet nie wiedzieć o skardze złożonej do HBO.