Irena Kamińska-Radomska uczy Julię Żugaj, jak jeść zupę. To definicja cringe'u

"Projekt Lady" to program, który można było oglądać na antenie TVN (później TVN7) w latach 2016-2021. Bohaterkami formatu były krnąbrne uczestniczki, które prowadziły imprezowy tryb życia. W zmianie ich zachowania i naukę dobrych manier zaangażowane były ich mentorki, a jednocześnie jurorki decydujące o tym, która z dziewcząt zostanie wyeliminowana z programu - Małgorzata Rozenek-Majdan, Tatiana Mindewicz-Puacz oraz dr Irena Kamińska-Radomska.



Choć format od 3 lat przestał gościć na ekranach telewizorów ze względu na brak zainteresowania, w swoich mediach społecznościowych aktywnie działa właśnie Irena Kamińska-Radomska - ekspertka od etykiety publikuje krótkie poradniki na temat tego, w jaki sposób jeść jajka, jak zabrać się do jedzenia długiego makaronu czy co można zabrać z pokoju po wizycie w hotelu. Tym razem do nagrania została zaproszona Julia Żugaj, która spróbowała swoich sił w jedzeniu zupy.