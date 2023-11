Koreańczycy w akcji się nie pieszczą. Do realizacji tego filmu zużyli 2,5 tony krwi

Tekst został zaktualizowany o nowe informacje.



"Wilcze stado" to bezkompromisowe kino prosto z Korei Południowej. Śledzimy w nim losy grupy niebezpiecznych więźniów. Ich ekstradycja nie idzie tak, jak powinna. Przestępcom udaje się uwolnić z kajdan i brawurową przejmują statek, którym są transportowani. Aha - pomyślicie szybko - "to po prostu "Con Air - Lot skazańców" tylko w innym otoczeniu". W dodatku jeden z gliniarzy jest tak portretowany, że okaże się kimś w stylu Stevena Seagala z "Liberatora" i skopie tyłki tym wszystkim gwałcicielom i mordercom. To tylko tak z początku wygląda. Hong-seon Kim sprowadza nas bowiem na manowce.



Prawdziwa zabawa zaczyna się, kiedy pod pokładem przejętego do życia budzi się efekt niezbyt przemyślanego eksperymentu - człowiek przemieniony w maszynę do zabijania. Brutalnie rozprawi się on z każdym, kto się nawinie. Hong-seon Kim czerpie trochę z "Obcego", nieco bardziej z "Predatora", a od skojarzeń z "Uniwersalnym żołnierzem" to już w ogóle nie sposób się opędzić. Nie starczyłoby tu jednak miejsca, aby wymienić wszystkie inspiracje reżysera. Mimo to mamy do czynienia z czymś więcej niż mozaiką klisz VHS-owych klasyków. Bo to iście wybuchowa mieszanka kina akcji, science fiction, horroru i czarnej komedii, ujętych w ramy klaustrofobicznego thrillera.



Więcej o krwawych filmach poczytasz na Spider's Web: